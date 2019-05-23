Автодороге «Надым - Новый Уренгой» грозит подтопление

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-23T12:45:54+03:00

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За последние сутки уровень воды в реке Надым поднялся на 54 сантиметра и днем 23 мая составляет 409 сантиметров. Если же вода достигнет максимальной отметки - 4 метра 50 сантиметров – этот участок автодороги «Надым - Новый Уренгой» в районе «Мостоотряда-65» будет подтоплен.

Здесь насыпной вал пока сдерживает стихию, подтопление происходит по дороге выше искусственного сооружения – через лес. Однако внизу по течению реки Надым есть ледовые заторы, следовательно, уровень воды будет расти.

Река Надым за сутки поднялась на полметра Фото: администрация Надымского района

Сейчас делается всё для того, чтобы ограничить доступ воды на проезжую часть: происходит отсыпка песком там, где вода прошла, и откачивают воду с проезжей части. В данный момент движение по дороге открыто для всех видов транспорта.

На случай ухудшения обстановки проведены все подготовительные работы на строящейся автомобильной дороге «Сургут - Салехард». Там уже установлен КПП для пропуска машин до 5 тонн. Автомобили будут пропускаться в реверсивном режиме.

Если машина увязнет на песчаной дороге, на помощь придет вездеходная техника, которая при помощи тросов автомобили будут отбуксированы до асфальтированной дороги, сообщили в администрации Надымского района.

ИСТОЧНИК KP.RU