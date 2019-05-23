В Ноябрьске экологические акции набирают обороты

СЕГОДНЯ 12:14 2019-05-23T13:18:11+03:00

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В Ноябрьске экологические акции после субботников накануне Дня Победы не заканчиваются, а только набирают обороты. Снег в городе почти растаял, земля просохла, появился и мусор, накопившейся за зиму.

- Навести порядок можно объединившись, - считают в администрации города, - собраться коллективом и очистить отведенную для субботника территорию, причем не только в городе, но и на промзоне, в лесопарковых зонах, берегах водных объектов.

В Ноябрьске с мая по сентябрь пройдут традиционные экологические акции - это «Чистый город», «Живи, лес», «Зеленая Россия», «Всероссийский день посадки леса» и многие другие. Любой житель города может присоединиться к ним и внести личный вклад. С вывозом мусора организациям поможет муниципалитет.

ИСТОЧНИК KP.RU