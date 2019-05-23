Глава Ямала ответит на вопросы земляков на своей страничке в Инстаграме

СЕГОДНЯ 12:01 2019-05-23T12:01:33+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пообщается с жителями региона в прямом эфире. Он ответит на вопросы земляков в своём официальном аккаунте в социальной сети Инстаграм в четверг, 23 мая, в 19:00.

«Знаю, что у вас много вопросов и предложений, оставляйте их в комментариях, они станут отправной точкой для нашего диалога. Во время прямого эфира коллеги по правительству и руководители муниципалитетов тоже будут онлайн», - сообщил глава региона.

Вопросы стали поступать с первых дней после анонса. В результате уже накопилось 140 сообщений. На них начали отвечать региональные ведомства и представители администраций муниципальных образований.

Как отметили в правительстве ЯНАО, Дмитрий Артюхов регулярно общается с ямальцами в соцсетях. Ежегодный доклад о положении дел в ЯНАО, например, был основан на пожелания и просьбы ямальцев, которые северяне оставляли в аккаунтах главы региона в соцсетях. Вопросы и предложения глава региона собирал и в преддверии «Прямой линии» с ямальцами, которая состоялась в конце 2018 года. Формат прямого эфира в социальных сетях губернатор регулярно использует и во время крупных региональных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU