Житель Лабытнанги, обидевшись на гостей, едва не убил их трубой
В Лабытнанги обиженный на гостей хозяин избил своих гостей. Его обвиняют в покушении на убийство.
Само происшествие случилось 13 марта. 20-летний местный житель пригласил к себе домой компанию знакомых ему мужчин. Вместе выпивали, между ним и двумя гостями периодически возникал конфликт. Пришедшие избивали хозяина дома. Желая наказать их, молодой человек избил их куском железной трубы. Жесткие удары пришлись по голове и туловищу.
Его остановил третий гость, а избитых врачи успели спасти, оказав своевременную медицинскую помощь.
- В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину в совершенном преступлении в полном объеме, - сообщает СУ СКР по ЯНАО.
Теперь его судьбу решит суд, дело ушло для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU