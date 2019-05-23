Житель Лабытнанги, обидевшись на гостей, едва не убил их трубой

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-23T11:41:37+03:00

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В Лабытнанги обиженный на гостей хозяин избил своих гостей. Его обвиняют в покушении на убийство.

Само происшествие случилось 13 марта. 20-летний местный житель пригласил к себе домой компанию знакомых ему мужчин. Вместе выпивали, между ним и двумя гостями периодически возникал конфликт. Пришедшие избивали хозяина дома. Желая наказать их, молодой человек избил их куском железной трубы. Жесткие удары пришлись по голове и туловищу.

Его остановил третий гость, а избитых врачи успели спасти, оказав своевременную медицинскую помощь.

- В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину в совершенном преступлении в полном объеме, - сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Теперь его судьбу решит суд, дело ушло для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU