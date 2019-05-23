СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-23T11:15:27+03:00

На Ямале судят насильника, который всю ночь катал голую жертву по загородным трассам Фото: Ольга Крыльцова

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На Ямале перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в изнасиловании. Он всю ночь мучал свою жертву, катая по загородным трассам.

По данным следствия, пьяный 27-летний мужчина вечером 25 февраля решил навестить свою знакомую. Не застав ее дома, он заставил ее соседку сесть в автомобиль. Девушке он угрожал ножом. Во время движения в машине он срезал ножом с нее всю одежду и выбросил из салона.

Несколько часов он катал свою жертву по загородным трассам между Салехардом, Аксаркой и Надымом, жестоко избивая насилуя несчастную. Автомобиль периодически съезжал с дороги в кювет, и мужчина просил у проезжавших водителей помочь вытащить машину.

Девушка пыталась сбежать от своего мучителя, обращалась к свидетелям произошедшего, но никто не откликнулся. Изверг ее уверял их, что это его супруга и вновь усаживал потерпевшую в автомобиль, вновь избивая.

Когда машина снова застряла в сугробе, мужчина не смог завести двигатель, и до утра вместе со своей жертвой находился в остывшем салоне автомобиля. Утром 26 февраля он уехал в Салехард на попутке, оставив голую беспомощную девушку в машине. Но решив, что она окончательно замерзнет в его машине, попросил водителя вернуться и забрать ее.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, мужчина признал свою вину, но не раскаялся. Выяснилось, что ранее он уже дважды судим за аналогичные преступления. Теперь уголовное дело ушло в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU