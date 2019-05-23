Замгубернатора проверил готовность Пуровского района к пожароопасному сезону

СЕГОДНЯ 10:03 2019-05-23T10:14:07+03:00

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Замгубернатора ЯНАО Аркадий Бессонов в ходе рабочей поездки по муниципалитетам региона 23 мая проинспектировал готовность Пуровского района к пожароопасному периоду.

Все оргмероприятия завершены. Об этом сообщил начальник районного управления по делам ГО и ЧС Владимир Пономарёв, выступая в Тарко-Сале на совещании руководителей профильных подразделений и оперативных служб.

Два населённых пункта на территории района подвержены угрозе перехода природного пожара: Харампур и Халясавэй. В Харампуре у зданий и жилых домов установили и заполнили водой двухсотлитровые бочки. В до 1 июня в селе полностью обновят минерализованные полосы, приведут в надлежащее состояние источники противопожарного водоснабжения. После схода снега подготовят площадки для забора воды на открытых водоёмах.

Также в этом году за счёт окружного финансирования в этих муниципалитетах установят системы дистанционного мониторинга «Лесоохранитель». За счёт средств районной казны в Тарко-Сале уже установлена аналогичная система, сейчас её тестируют специалисты.

Всего в течение лета на территории района контролировать пожарную обстановку будут восемь патрульных, десять патрульно-маневренных, одна маневренная и одна патрульно-контрольная группы. Во всех поселениях района созданы добровольные пожарные дружины, для тушения пожаров будет привлечено свыше трёхсот сотрудников подразделений Ямалспаса и Лесов Ямала, 27 единиц техники и пять водосливных устройств, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU