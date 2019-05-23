Мошенник из интернета облапошил жителя Муравленко на 12 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-23T09:55:21+03:00

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В Муравленко возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал 49-летний горожанин.

В середине марта 2019 года в интернете он нашел объявление о продаже запчастей на свой автомобиль. Связавшись с продавцом по номеру телефона, указанному в объявлении, мужчина договорился о покупке. Он перевел 12 200 рублей на счет злоумышленника.

После этого лжепродавец неоднократно связывался с заявителем, однако запчасти до настоящего времени не доставлены, денежные средства не возвращены, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские обращают внимание горожан на увеличение в период отпусков количества противоправных действий мошеннического характера с использованием Сети. Правоохранители рекомендуют совершать покупки только на проверенных сайтах.

ИСТОЧНИК KP.RU