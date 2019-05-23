На Ямале откроется новый асфальтобетонный завод

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-23T09:20:39+03:00

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В Салехарде представители окружной дорожной дирекции, общественники и СМИ проверили, как подрядные организации готовят асфальтобетонные заводы (АБЗ) к летним ремонтным работам в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В июне начнёт производство новый АБЗ в Новом Уренгое.

- Это стационарный асфальтобетонный завод производительностью, где сейчас проходит модернизация производственной базы, после чего завод будет выпускать асфальтобетонную смесь для строительных участков в черте города, - сообщил заместитель директора ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Илья Дашин.

Таким образом, удастся существенно сэкономить на транспортировке материалов из района Коротчаево.

Сегодня на Ямале работают 10 асфальтобетонных заводов суммарной мощностью свыше 730 тонн в час. На них производятся асфальтобетонные смеси всех марок, всех типов, а также щебёночно-мастичные смеси, которые полностью удовлетворяют требованиям, диктуемым суровыми условиями Крайнего Севера.

Напомним, Ямал в этом году присоединился к нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Цель – до 2024 года улучшить качество автодорог и привести их в соответствие с нормативными требованиями.

ИСТОЧНИК KP.RU