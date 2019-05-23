Участок «Старый Надым – Надым» может оказаться размытым

СЕГОДНЯ 06:09 2019-05-23T06:09:21+03:00

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В связи с поднятием уровня воды в акватории реки Надым существует угроза подтопления автодороги на участке «Старый Надым – Надым». 22 мая на 16.00 уровень составлял 3 метра 77 см, есть вероятность размыва земляного вала в поселке Старый Надым. Если же вода достигнет максимальной отметки - 4 метра 50 сантиметров – этот участок будет подтоплен.

За последние сутки вода поднялась на 69 сантиметров. Пока на проблемном участке автодороги воду сдерживает насыпной вал.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, ведется планировка участка Объезд г. Надым, укрепление крутого подъёма на высокую насыпь фрезератом - щебнем.

Дорожники в круглосуточном режиме следят за ситуацией. В ночь на 23 мая выставлены посты для пропуска автомобилей в реверсивном режиме массой до 5 тонн по строящейся объездной дороге, которая является частью автомобильной трассы Сургут – Салехард.

На месте дежурят автомобили повышенной проходимости. В случае если кто-то из водителей застрянет (дорога песчаная), будет оказана помощь. Технику будет перевозить трал, отметили в администрации Надымского района.

В то же время, учитывая, что все-таки возможны перебои при транспортировке личного автотранспорта, гражданам, которые планируют выехать в отпуск, рекомендуется заблаговременно планировать и осуществлять перегон своего автотранспорта через проблемный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU