2019-05-23T07:06:47+03:00
Происшествия

Обвиняемого в вымогательстве и убийстве ямальца задержали во Франции

Расследование убийства 8-летней давности возобновилось
Анна Полякова
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Обвиняемого в вымогательстве и убийстве ямальца задержали во ФранцииОбвиняемого в вымогательстве и убийстве ямальца задержали во ФранцииФото: Ольга Крыльцова
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На Ямале возобновили расследование уголовного дела о групповом убийстве и вымогательстве. Один из фигурантов 8 лет скрывался от правосудия. В 2018 году полиция Франции обнаружила его и выдала России в мае 2019 года.

По данным следствия, в октябре 2010 года в Новом Уренгое после ДТП местный житель с помощью своих знакомых стал требовать от виновника аварии выплатить значительную сумму денег. Она явно превышала размер причиненного ущерба.

После неудачных попыток вынудить автомобилиста передать деньги четверо мужчин без самого владельца разбитой машины, вооружившись ножами, в очередной раз пришли к виновнику ДТП. Его в конфликте поддержал родственник.

Обоих пришедшие с расправой мужчины избили и порезали ножами. Родственник участника аварии скончался. Троих мужчин, причастных к убийству и вымогательству, задержали. В 2012 году суд приговорил их к различным срокам лишения свободы. Двое мужчин скрылись, и длительное время находились в розыске.

Задержанный во Франции обвиняемый содержится в изоляторе временного содержания в Салехарде. Расследование приостановленного уголовного дела возобновлено, пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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