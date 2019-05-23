Погода на Ямале 23 мая: потеплеет до +8 градусов

СЕГОДНЯ 05:27 2019-05-23T05:27:23+03:00

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В четверг, 23 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +5 градусов, пасмурно, вечером пойдет дождь, который ближе к ночи с похолоданием до +1 градуса перейдет в снег. Ветер восточный 3 м/с.

В Ноябрьске +8 градусов, малооблачно, во второй половине дня ожидается дождь с грозой, ветер южный 3 м/с.

В Новом Уренгое -1 градус, пасмурно, утром - снег, ветер юго-западный 4 м/с.

В Надыме - +4 градуса, пасмурно, днем – без осадков, ветер юго-восточный 2 м/с.

В Губкинском +4 градуса, пасмурно, ближе к ночи начнется небольшой дождь, ветер западный 3 м/с.

В Тарко-Сале +1 градус, пасмурно, пройдет снег, ветер западный 2 м/с.

В Муравленко +7 градусов, пасмурно, вечером - дождь, южный ветер 3 м/с.

В Лабытнанги +5 градусов, пасмурно, во второй половине дня – дождь и снег, ветер восточный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU