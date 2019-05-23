2019-05-23T05:27:23+03:00
Общество

Погода на Ямале 23 мая: потеплеет до +8 градусов

Первая весенняя гроза ожидается в Ноябрьске
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 23 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +5 градусов, пасмурно, вечером пойдет дождь, который ближе к ночи с похолоданием до +1 градуса перейдет в снег. Ветер восточный 3 м/с.

В Ноябрьске +8 градусов, малооблачно, во второй половине дня ожидается дождь с грозой, ветер южный 3 м/с.

В Новом Уренгое -1 градус, пасмурно, утром - снег, ветер юго-западный 4 м/с.

В Надыме - +4 градуса, пасмурно, днем – без осадков, ветер юго-восточный 2 м/с.

В Губкинском +4 градуса, пасмурно, ближе к ночи начнется небольшой дождь, ветер западный 3 м/с.

В Тарко-Сале +1 градус, пасмурно, пройдет снег, ветер западный 2 м/с.

В Муравленко +7 градусов, пасмурно, вечером - дождь, южный ветер 3 м/с.

В Лабытнанги +5 градусов, пасмурно, во второй половине дня – дождь и снег, ветер восточный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямале откроется новый асфальтобетонный завод
Обвиняемого в вымогательстве и убийстве ямальца задержали во Франции
Участок «Старый Надым – Надым» может оказаться размытым
В Ноябрьске готовятся включить фонтаны
Замгубернатора в Новом Уренгое провел совещание по вопросам безопасности
Патриотические проекты Ямала представили в Эстонии
Ноябрянин заплатили мошеннику за виртуальный автомобиль 200 тысяч рублей
На Ямале дали старт подготовке к 75-летию Победы
Администрация села Панаевск выплатит покусанному собакой ребенку компенсацию
В Тарко-Сале директора спортшколы, наградившую себя, оштрафовали
Молодым мамам на Ямале помогут получить бесплатное образование
На Ямале обсудили подготовку к пожароопасному сезону
В Лабытнанги ревнивый мужчина ударил ножом по шее соперника за объятия
Новоуренгойцу, укравшему одежду из магазина, грозит два года тюрьмы
Июнь и июль на Ямале обещают быть жаркими
Бдительная надымчанка лишила мошенницу «заработка»
На трассе «Новый Уренгой – Ямбург» водитель опрокинул иномарку в кювет
Ямальцы участвуют в финале чемпионата «Молодых профессионалов»
На Ямале откроют 50 пунктов для проведения ЕГЭ
Жительница Губкинского обозналась в соцсети на восемь тысяч рублей
Пуровские школьники победили в региональном этапе фестиваля ГТО