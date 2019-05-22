2019-05-22T15:42:55+03:00
Общество

В Ноябрьске готовятся включить фонтаны

Первый на главной городской аллее заработает уже в четверг
Анна Полякова
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В Ноябрьске 23 мая заработает центральный фонтан на главной городской аллее. Расконсервацию специалисты начали накануне его запуска.

После зимы рабочие демонтировали защитные конструкции, провели очистку чаши, смонтировали трубы, установили насосы и светильники, промыли систему подачи воды. Перед запуском рабочим необходимо провести тестовые запуски.

Кстати, именно на площади фонтана в четверг пройдет флешмоб «Школьный вальс», где закружат порядка 400 выпускников 2019 года.

По прогнозам синоптиков, завтра, 23 мая, в городе прогнозируется +7 градусов, а в середине дня пойдет дождь.

Запуск пешеходного фонтана запланирован ко Дню защиты детей, сообщли в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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