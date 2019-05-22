2019-05-22T15:29:40+03:00
Общество

Замгубернатора в Новом Уренгое провел совещание по вопросам безопасности

Обсудили вопросы внедрения систем видеонаблюдения
Анна Полякова
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Замгубернатора в Новом Уренгое провел совещание по вопросам безопасности Фото: yanao.ruЗамгубернатора в Новом Уренгое провел совещание по вопросам безопасности Фото: yanao.ru
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Замгубернатора Аркадий Бессонов 22 мая находится в Новом Уренгое с рабочей поездкой. Он провёл совещание в администрации города. В фокусе внимания – обеспечение безопасности.

Присутствующие обсудили вопросы внедрения систем видеонаблюдения, антитеррористической безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, социального блока и объектов с массовым пребыванием людей. Также рассмотрены темы готовности муниципалитета к пожароопасному сезону и функционирования местных систем оповещения населения.

Напомним, на территории Ямала пожароопасный сезон установлен с 15 мая до 1 октября 2019 года. В этом году большое внимание уделено развитию систем мониторинга.

Авиапатрулирование будет полностью обеспечено воздушными судами лёгкой авиации, увеличится и количество камер системы видеомониторинга лесных пожаров. Летом протестируют беспилотники для обнаружения и мониторинга лесных пожаров.

Замглавы регионе отметил, что с их помощью можно не только проводить мониторинг и разведку лесных пожаров, но и бороться с браконьерством, а также искать людей. При этом стоимость лётного часа с использованием беспилотного летательного аппарата в разы меньше стоимости вертолётного часа, правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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