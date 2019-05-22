2019-05-22T15:01:17+03:00
Общество

Патриотические проекты Ямала представили в Эстонии

Конференцию соотечественников посвятили юбилею Победы
Анна Полякова
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Патриотические проекты Ямала представили в Эстонии Фото: yanao.ruПатриотические проекты Ямала представили в Эстонии Фото: yanao.ru
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Конференцию в Таллине посвятили 75-летию освобождения Эстонии от фашизма и предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, который будет праздноваться в 2020 году.

Учёные, представители политических партий, общественных организаций и бизнеса обсуждали вопросы сохранения исторической правды о Второй мировой войне, перспективы сотрудничества с российскими регионами и проблемы становления молодой русскоязычной интеллигенции.

Замначальника отдела по работе со странами СНГ и соотечественниками за рубежом департамента внешних связей округа Дмитрий Голиков презентовал региональный проект «Карские экспедиции». Подробно остановился на проекте «Международная Вахта Памяти: по следам 201-й Стрелковой Гатчинской дивизии», в рамках которого ямальцы сотрудничают с эстонским поисковым клубом «Отсинг».

С консулом-советником Генконсульства России в Нарве Игорем Лариным и руководителем поискового клуба «Отсинг» Игорем Седуновым Дмитрий Голиков договорился о дальнейшей реализации патриотического проекта «Международная Вахта Памяти: по следам 201-й Стрелковой Гатчинской дивизии».

Участники проекта сделатют новые таблички с именами солдат, захороненных в братской могиле Синимяэ и считавшихся ранее неизвестными. Их личности установлены в ходе поисковых мероприятий в архивах. Также в планах – провести перезахоронение неизвестных солдат на мемориальное кладбище Синимяэ. Останки воинов были обнаружены в ходе поисковых мероприятий в неучтённом захоронении на территории Эстонии, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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