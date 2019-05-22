2019-05-22T14:44:54+03:00
Происшествия

Ноябрянин заплатили мошеннику за виртуальный автомобиль 200 тысяч рублей

Доверчивый мужчина перевел предоплату, веря в порядочность продавца
Анна Полякова
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Житель Ноябрьска потерял 200 тысяч рублей, поверив мошеннику. Осознав обман, ямалец обратился в полицию, где сообщил, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже автомобиля.

По телефону он обсудил с предполагаемым продавцом детали сделки. После этого он перевел на номер банковской карты незнакомца деньги в счет предоплаты за приобретаемый им автомобиль.

Дальше он ноябрянин пытался связаться с продавцом, чтобы уточнить срок доставки автомобиля. Однако телефон его не отвечал. Автомобиль так и не был доставлен, денежные средства не возвращены.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция просит не поддаваться на уловки мошенников, не перечислять деньги незнакомым лицам, не производить предоплату за товар, не убедившись в добросовестности продавца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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