Ноябрянин заплатили мошеннику за виртуальный автомобиль 200 тысяч рублей
Житель Ноябрьска потерял 200 тысяч рублей, поверив мошеннику. Осознав обман, ямалец обратился в полицию, где сообщил, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже автомобиля.
По телефону он обсудил с предполагаемым продавцом детали сделки. После этого он перевел на номер банковской карты незнакомца деньги в счет предоплаты за приобретаемый им автомобиль.
Дальше он ноябрянин пытался связаться с продавцом, чтобы уточнить срок доставки автомобиля. Однако телефон его не отвечал. Автомобиль так и не был доставлен, денежные средства не возвращены.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция просит не поддаваться на уловки мошенников, не перечислять деньги незнакомым лицам, не производить предоплату за товар, не убедившись в добросовестности продавца.
ИСТОЧНИК KP.RU