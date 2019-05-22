СЕГОДНЯ 13:54 2019-05-22T14:05:00+03:00

На Ямале дали старт подготовке к 75-летию Победы Фото: yanao.ru

К юбилею подготовят более 200 проектов, концертов, интерактивных мероприятий

Изменить размер текста: A A

На Ямале в преддверие 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне учреждения культуры региона подготовят более 200 выставочных проектов, концертных программ, интерактивных мероприятий. Об этом рассказала в ходе заседания правительства ЯНАО заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова.

Так, МВК имени И.С. Шемановского организует: городской и окружной турниры по киберспорту на основе компьютерной игры «ИЛ-2 Штурмовик: Забытые сражения» и выставку моделей-копий военной техники и военно-исторической миниатюры «Крылья Победы». Национальная библиотека Ямала в 2020 году организует читательский турнир «Голос Победы».

Также в следующем году пройдут тематические акции «Дни воинской славы России», «Сохраним о героях Память», «Память о Карских экспедициях», «Война в истории моей семьи: память – связь поколений» и другие. В феврале 2020 года впервые Салехард примет слёт кадетских классов и юнармейских отрядов.

Важным является благоустройство общественных территорий – мест проведения торжественных мероприятий. В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году планируется благоустроить площадь Воинской Славы в Губкинском и мемориальный комплекс «Погибшим воинам 1941-1945 г.г.» в селе Мужи Шурышкарского района.

Патриотическая акция, посвящённая 75-летию Победы, состоится в рамках международного форума-фестиваля молодёжи «Мы за мир во всём мире!» (Китен, Республика Болгария).

В 75-летию Победы единовременные денежные выплаты получат инвалиды и участники ВОВ, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла, вдовы участников ВОВ и дети войны. Размер выплаты уточняется, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU