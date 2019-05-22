2019-05-22T13:49:47+03:00
Общество

Администрация села Панаевск выплатит покусанному собакой ребенку компенсацию

Власти пытались обжаловать судебное решение
Анна Полякова
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Прокуратура Ямальского района провела проверку по обращению жительницы села Панаевск, которая жаловалась на нападение собаки на ребенка.

Мальчику потребовалось амбулаторное лечение и прохождение курса вакцинации и уколов от бешенства.

Как пояснили в ведомстве, обязанность по отлову безнадзорных животных возложена на орган местного самоуправления, который данные полномочия не выполнил. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

Районный суд вынес решение об удовлетворении требований прокурора и назначил взыскать в пользу пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей.

Администрации с. Панаевск пыталась обжаловать судебное решение из-за отсутствия в бюджете денежных средств на указанные цели.

Тем не менее, апелляционная жалоба органа местного самоуправления оставлена без удовлетворения, сообщили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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