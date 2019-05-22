Администрация села Панаевск выплатит покусанному собакой ребенку компенсацию
Прокуратура Ямальского района провела проверку по обращению жительницы села Панаевск, которая жаловалась на нападение собаки на ребенка.
Мальчику потребовалось амбулаторное лечение и прохождение курса вакцинации и уколов от бешенства.
Как пояснили в ведомстве, обязанность по отлову безнадзорных животных возложена на орган местного самоуправления, который данные полномочия не выполнил. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.
Районный суд вынес решение об удовлетворении требований прокурора и назначил взыскать в пользу пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей.
Администрации с. Панаевск пыталась обжаловать судебное решение из-за отсутствия в бюджете денежных средств на указанные цели.
Тем не менее, апелляционная жалоба органа местного самоуправления оставлена без удовлетворения, сообщили в региональном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU