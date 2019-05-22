В Тарко-Сале директора спортшколы, наградившую себя, оштрафовали

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-22T13:22:41+03:00

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В Тарко-Сале директора детско-юношеской спортивной школы приговорили за мошенничество. Апелляционная судебная инстанция оставила приговор городского суда без изменения.

В январе 2009 года директор ДЮСШ обеспечила себе получение заведомо подложной выписки из приказа Федерального агентства по физической культуре и заведомо подложное удостоверение этого же ведомства о награждении себя нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта».

Эти данные были занесены в ее трудовую книжку. После этого женщина, исполняя обязанности директора МОУДОД Пуровская СДЮШОР, используя свое служебное положение, изготовила и подписала приказ. В результате ей были установлены ежемесячные надбавки к должностному окладу за знак «Отличник физической культуры и спорта России».

Так с января 2009 по май 2016 года дама незаконно получила около 196 тысяч рублей Стимулирующие выплаты производились из бюджета администрации муниципального образования Пуровский район.

В ходе предварительного следствия и в судебном процессе директор образовательного учреждения вину не признала. Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU