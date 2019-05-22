В Тарко-Сале директора спортшколы, наградившую себя, оштрафовали
В Тарко-Сале директора детско-юношеской спортивной школы приговорили за мошенничество. Апелляционная судебная инстанция оставила приговор городского суда без изменения.
В январе 2009 года директор ДЮСШ обеспечила себе получение заведомо подложной выписки из приказа Федерального агентства по физической культуре и заведомо подложное удостоверение этого же ведомства о награждении себя нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта».
Эти данные были занесены в ее трудовую книжку. После этого женщина, исполняя обязанности директора МОУДОД Пуровская СДЮШОР, используя свое служебное положение, изготовила и подписала приказ. В результате ей были установлены ежемесячные надбавки к должностному окладу за знак «Отличник физической культуры и спорта России».
Так с января 2009 по май 2016 года дама незаконно получила около 196 тысяч рублей Стимулирующие выплаты производились из бюджета администрации муниципального образования Пуровский район.
В ходе предварительного следствия и в судебном процессе директор образовательного учреждения вину не признала. Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU