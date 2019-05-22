2019-05-22T13:22:41+03:00
Происшествия

В Тарко-Сале директора спортшколы, наградившую себя, оштрафовали

Руководитель образовательного учреждения вину не признала
Анна Полякова
Поделиться:
В Тарко-Сале директора спортшколы, наградившую себя, оштрафовалиВ Тарко-Сале директора спортшколы, наградившую себя, оштрафовалиФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тарко-Сале директора детско-юношеской спортивной школы приговорили за мошенничество. Апелляционная судебная инстанция оставила приговор городского суда без изменения.

В январе 2009 года директор ДЮСШ обеспечила себе получение заведомо подложной выписки из приказа Федерального агентства по физической культуре и заведомо подложное удостоверение этого же ведомства о награждении себя нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта».

Эти данные были занесены в ее трудовую книжку. После этого женщина, исполняя обязанности директора МОУДОД Пуровская СДЮШОР, используя свое служебное положение, изготовила и подписала приказ. В результате ей были установлены ежемесячные надбавки к должностному окладу за знак «Отличник физической культуры и спорта России».

Так с января 2009 по май 2016 года дама незаконно получила около 196 тысяч рублей Стимулирующие выплаты производились из бюджета администрации муниципального образования Пуровский район.

В ходе предварительного следствия и в судебном процессе директор образовательного учреждения вину не признала. Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ноябрьске готовятся включить фонтаны
Замгубернатора в Новом Уренгое провел совещание по вопросам безопасности
Патриотические проекты Ямала представили в Эстонии
Ноябрянин заплатили мошеннику за виртуальный автомобиль 200 тысяч рублей
На Ямале дали старт подготовке к 75-летию Победы
Администрация села Панаевск выплатит покусанному собакой ребенку компенсацию
Молодым мамам на Ямале помогут получить бесплатное образование
На Ямале обсудили подготовку к пожароопасному сезону
В Лабытнанги ревнивый мужчина ударил ножом по шее соперника за объятия
Новоуренгойцу, укравшему одежду из магазина, грозит два года тюрьмы
Июнь и июль на Ямале обещают быть жаркими
Бдительная надымчанка лишила мошенницу «заработка»
На трассе «Новый Уренгой – Ямбург» водитель опрокинул иномарку в кювет
Ямальцы участвуют в финале чемпионата «Молодых профессионалов»
На Ямале откроют 50 пунктов для проведения ЕГЭ
Жительница Губкинского обозналась в соцсети на восемь тысяч рублей
Пуровские школьники победили в региональном этапе фестиваля ГТО