Молодым мамам на Ямале помогут получить бесплатное образование

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-22T12:37:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Находясь в отпуске по уходу за ребёнком, молодые мамы могут получить бесплатное образование.

Возможностью получить новые знания и навыки северянки активно пользуются. В 2019 году 68 женщин уже приступили к обучению, которое предлагает Служба занятости населения ЯНАО.

Участвовать в мероприятии могут женщины, состоящие в трудовых отношениях и находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, которые планируют вернуться к трудовой деятельности. Речь идет о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании.

Для тех, кто не может пройти его очно: по некоторым профессиям есть возможность дистанционного обучения – что позволяет успешно совмещать воспитание ребёнка с профессиональной подготовкой.

Наиболее популярные образовательные программы – это повышение квалификации бухгалтеров, специалистов по кадрам, делопроизводителей, менеджеров, педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU