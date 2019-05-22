Молодым мамам на Ямале помогут получить бесплатное образование
Находясь в отпуске по уходу за ребёнком, молодые мамы могут получить бесплатное образование.
Возможностью получить новые знания и навыки северянки активно пользуются. В 2019 году 68 женщин уже приступили к обучению, которое предлагает Служба занятости населения ЯНАО.
Участвовать в мероприятии могут женщины, состоящие в трудовых отношениях и находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, которые планируют вернуться к трудовой деятельности. Речь идет о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании.
Для тех, кто не может пройти его очно: по некоторым профессиям есть возможность дистанционного обучения – что позволяет успешно совмещать воспитание ребёнка с профессиональной подготовкой.
Наиболее популярные образовательные программы – это повышение квалификации бухгалтеров, специалистов по кадрам, делопроизводителей, менеджеров, педагогов.
ИСТОЧНИК KP.RU