На Ямале обсудили подготовку к пожароопасному сезону
На Ямале впервые в нынешний пожароопасный сезон предусмотрен авиамониторинг наиболее горимой части земель сельхозназначения и запаса. Об этом сообщил на заседании правительства ЯНАО первый замдиректора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Антон Колодин.
К уже имеющимся 22 камерам системы видеомониторинга лесных пожаров, расположенным в 10 населённых пунктах, в этом году добавятся ещё 25 камер в 15 муниципалитетах. Авиапатрулирование будет полностью обеспечено воздушными судами лёгкой авиации.
За счёт средств окружного бюджета будут закуплены 10 автомобилей УАЗ «Патриот» и 15 бортовых комплексов подвижного объекта Ясень-БКПО, а также колёсный трактор ЕлАЗ МТЗ-82.
- Разработан и утверждён сводный план тушения лесных пожаров на территории округа. Общая группировка сил и средств – 619 человек и 69 единиц техники. Сформирован оперативный штаб округа для координации сил и средств пожаротушения, - сообщил Антон Колодин.
Напомним, что, начиная с 15 мая до 1 октября, в регионе объявлен пожароопасный сезон, соответствующее постановление подписано губернатором Ямала.
ИСТОЧНИК KP.RU