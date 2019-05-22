На Ямале обсудили подготовку к пожароопасному сезону

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-22T12:19:16+03:00

На Ямале наиболее горимую части сельхозугодий будут мониторить с воздуха Фото: правительство ЯНАО

Наиболее горимую части сельхозугодий будут мониторить с воздуха

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На Ямале впервые в нынешний пожароопасный сезон предусмотрен авиамониторинг наиболее горимой части земель сельхозназначения и запаса. Об этом сообщил на заседании правительства ЯНАО первый замдиректора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Антон Колодин.

К уже имеющимся 22 камерам системы видеомониторинга лесных пожаров, расположенным в 10 населённых пунктах, в этом году добавятся ещё 25 камер в 15 муниципалитетах. Авиапатрулирование будет полностью обеспечено воздушными судами лёгкой авиации.

За счёт средств окружного бюджета будут закуплены 10 автомобилей УАЗ «Патриот» и 15 бортовых комплексов подвижного объекта Ясень-БКПО, а также колёсный трактор ЕлАЗ МТЗ-82.

- Разработан и утверждён сводный план тушения лесных пожаров на территории округа. Общая группировка сил и средств – 619 человек и 69 единиц техники. Сформирован оперативный штаб округа для координации сил и средств пожаротушения, - сообщил Антон Колодин.

Напомним, что, начиная с 15 мая до 1 октября, в регионе объявлен пожароопасный сезон, соответствующее постановление подписано губернатором Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU