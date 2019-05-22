Новоуренгойцу, укравшему одежду из магазина, грозит два года тюрьмы
Новоуренгойские полицейские по горячим следам раскрыли кража в магазине. О похищении мужских вещей 20 мая сообщил директор торговой точки. Он рассказал, что неизвестный причинил материальный ущерб на сумму более 3 тысяч рублей.
Личность причастного к хищению установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее не судимый мужчина 1992 года рождения.
Полицейские установили, что 26-летний мужчина в торговом зале магазина, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, удалил антикражи с вещей и вышел из магазина, не расплатившись за товар.
Уголовное дело на него завели по статье УК РФ «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Похищенное изъято. Подозреваемый вину признал. Оформлена явка с повинной.
ИСТОЧНИК KP.RU