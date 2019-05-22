Новоуренгойцу, укравшему одежду из магазина, грозит два года тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-22T11:34:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Новоуренгойские полицейские по горячим следам раскрыли кража в магазине. О похищении мужских вещей 20 мая сообщил директор торговой точки. Он рассказал, что неизвестный причинил материальный ущерб на сумму более 3 тысяч рублей.

Личность причастного к хищению установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее не судимый мужчина 1992 года рождения.

Полицейские установили, что 26-летний мужчина в торговом зале магазина, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, удалил антикражи с вещей и вышел из магазина, не расплатившись за товар.

Уголовное дело на него завели по статье УК РФ «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Похищенное изъято. Подозреваемый вину признал. Оформлена явка с повинной.

ИСТОЧНИК KP.RU