СЕГОДНЯ 11:25 2019-05-22T11:27:24+03:00

Июнь и июль на Ямале обещают быть жаркими Фото: nadymregion.ru

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На Ямале ждут жаркое лето. Наиболее высокие температуры будут в июне и июле. Как отметил замгубернатора ЯНАО Аркадий Бессонов, прогноз неблагоприятный, поэтому максимальная готовность сил и средств для борьбы с природным пожарами сегодня является первоочередной задачей.

Замглавы в Надыме 21 мая провел совещание с участием представителей профильных ведомств по вопросам готовности Надымского района к пожароопасному сезону.

В июле прошлого года в Надыме была смонтирована система видеомониторинга леса и раннего автоматизированного обнаружения пожаров «Лесохранитель». В настоящее время прорабатывается вопрос по обустройству этой системы в пяти населенных пунктах: в поселках Ягельный, Приозёрный, Лонгъюган и Правохеттинский, в селе Нори.

В ходе совещания также были рассмотрены вопросы, связанные с противопаводковыми мероприятиями, проводимыми в Надымском районе, обсуждены дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU