Июнь и июль на Ямале обещают быть жаркими
На Ямале ждут жаркое лето. Наиболее высокие температуры будут в июне и июле. Как отметил замгубернатора ЯНАО Аркадий Бессонов, прогноз неблагоприятный, поэтому максимальная готовность сил и средств для борьбы с природным пожарами сегодня является первоочередной задачей.
Замглавы в Надыме 21 мая провел совещание с участием представителей профильных ведомств по вопросам готовности Надымского района к пожароопасному сезону.
В июле прошлого года в Надыме была смонтирована система видеомониторинга леса и раннего автоматизированного обнаружения пожаров «Лесохранитель». В настоящее время прорабатывается вопрос по обустройству этой системы в пяти населенных пунктах: в поселках Ягельный, Приозёрный, Лонгъюган и Правохеттинский, в селе Нори.
В ходе совещания также были рассмотрены вопросы, связанные с противопаводковыми мероприятиями, проводимыми в Надымском районе, обсуждены дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU