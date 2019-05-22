Бдительная надымчанка лишила мошенницу «заработка»

СЕГОДНЯ 10:39 2019-05-22T10:45:09+03:00

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Жительница Надыма вовремя поняла, что имеет дело с аферистами, и тем самым спасла свои сбережения. В полицию она, тем не менее обратилась. Сейчас проводится проверка по факту покушения на мошенничество.

Неизвестные пытались похитить 52-летней горожанки 24 тысяч рублей. Выяснилось, что 20 мая ей позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей Пенсионного фонда РФ. Дама сообщила, что произведен перерасчет пенсии, в результате которого надымчанке причитаются дополнительные выплаты.

Звонившая попросила назвать номер банковской карты, а также код, который придет ей в виде смс-сообщения. После этого бдительная северянка обнаружила, что через приложение в ее личный кабинет пытаются зайти, и отказалась назвать код, прекратив разговор.

Она знала из СМИ о данном виде мошенничества, поэтому поняла, что ее хотят обмануть. Деньги злоумышленнице она не перевела, личные данные, секретную информацию по банковской карте никому не сообщила.

По данному факту отделом уголовного розыска ОМВД России по Надымскому району проводится проверка, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Полицейские напоминают, нельзя выполнять поступающие по телефону указания неизвестных.

ИСТОЧНИК KP.RU