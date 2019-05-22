На трассе «Новый Уренгой – Ямбург» водитель опрокинул иномарку в кювет

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-22T10:30:10+03:00

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На 13 километре автодороги «Новый Уренгой – Ямбург» 21 мая водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением. Автомобиль около 23 часов 50 минут съехал с дороги и опрокинулся.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, автомобилист не выбрал безопасную скорость для движения, не учел дорожные условия, особенности и состояние своего транспортного средства. В результате происшествия два пассажира получили различные травмы.

По данным регионального ведомства, по данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано четырнадцать дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмированы пять человек, в их числе два ребёнка. С начала 2019 года в 1936 зарегистрированных аварий, погибли 11 человек и 203 травмированы, в их числе 27 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU