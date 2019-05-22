2019-05-22T10:17:02+03:00
Общество

Ямальцы участвуют в финале чемпионата «Молодых профессионалов»

Ребята приступили к выполнению конкурсных заданий по пяти компетенциям
Анна Полякова
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Ямальцы участвуют в финале чемпионата «Молодых профессионалов» Фото: yanao.ruЯмальцы участвуют в финале чемпионата «Молодых профессионалов» Фото: yanao.ru
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Молодые ямальские профессионалы участвуют в финале VII Национального чемпионата WorldSkills Russia в Казани. 21 мая ребята приступили к выполнению конкурсных заданий по компетенциям «сетевое и системное администрирование», «мехатроника», «лабораторный медицинский анализ», «экспедирование грузов», «охрана труда», «фотография».

В работе конкурсных комиссий чемпионата работают семь ямальских экспертов, сообщили в департаменте образования округа.

Ямал представляют молодые профессионалы Салехардской окружной клинической больницы, студенты Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий, Муравленковского многопрофильного колледжа, Надымского профессионального колледжа, православной гимназии Ноябрьска, ученики школы №3 Салехарда выступают среди юниоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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