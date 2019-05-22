На Ямале откроют 50 пунктов для проведения ЕГЭ

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-22T09:56:12+03:00

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Ямал готов к ЕГЭ. Для проведения единого госэкзамена будет обеспечено онлайн-видеонаблюдение в 344 аудиториях, будет открыто в школах 50 пунктов. Все они расположены на базе общеобразовательных учреждений, оснащены переносными или стационарными металлодетекторами и системами видеонаблюдения. 100% аудиторий будут транслироваться в онлайн-режиме.

Как отметили в департаменте образования, ГИА на Ямале в этом году проходят около 3 тысяч выпускников 11 классов и 6,5 тысяч девятиклассников. В основной период ЕГЭ на территории ЯНАО в 2019 году будут сдавать более 3,4 тысяч человек, из них 92% - выпускники этого года.

Рейтинг предметов по выбору в этом году не изменился. В число самых востребованных по-прежнему входит обществознание – его будут сдавать около половины участников. 22,5% ямальских выбрали ЕГЭ по физике. История и биология делят третью позицию в рейтинге (по 19%).

Начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования Сергей Бойченко отметил, что внесены изменения в порядок выдачи медалей. Теперь аттестат с отличием будут вручать тем выпускникам, которые имеют итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам, успешно прошли государственную итоговую аттестацию и сдали ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня не менее чем на 70 баллов (или набрали 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня).

ИСТОЧНИК KP.RU