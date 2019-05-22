2019-05-22T09:43:35+03:00
Происшествия

Жительница Губкинского обозналась в соцсети на восемь тысяч рублей

Девушка была уверена, что общается с подругой
Анна Полякова
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Жительница Губкинского обозналась в соцсети на восемь тысяч рублейЖительница Губкинского обозналась в соцсети на восемь тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Губкинском завели уголовное дело о мошенничестве в соцсети. На известную уловку обманщиков попалась 23-летняя горожанка. В полиции девушка пояснила, что неизвестный, злоупотребив ее доверием, завладел завладели ее деньгами.

Выяснилось, что девушке в соцсети с профиля ее подруги пришло сообщение с просьбой одолжить денег. Молодая северянка была полностью уверена, что эта просьба поступила именно от подруги, и перевела на указанный счет 8 тысяч рублей. Только после этого она перезвонила подруге, которая пояснила, что ее страницу взломали, и денег она не просила.

За такое преступление наказанием может стать лишение свободы сроком до двух лет, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Между тем, полицейские рекомендуют при получении сообщений с просьбами или предложениями о перечислении денег - убедиться, что именно знакомый или родственник направил данное сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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