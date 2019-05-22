Жительница Губкинского обозналась в соцсети на восемь тысяч рублей
В Губкинском завели уголовное дело о мошенничестве в соцсети. На известную уловку обманщиков попалась 23-летняя горожанка. В полиции девушка пояснила, что неизвестный, злоупотребив ее доверием, завладел завладели ее деньгами.
Выяснилось, что девушке в соцсети с профиля ее подруги пришло сообщение с просьбой одолжить денег. Молодая северянка была полностью уверена, что эта просьба поступила именно от подруги, и перевела на указанный счет 8 тысяч рублей. Только после этого она перезвонила подруге, которая пояснила, что ее страницу взломали, и денег она не просила.
За такое преступление наказанием может стать лишение свободы сроком до двух лет, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Между тем, полицейские рекомендуют при получении сообщений с просьбами или предложениями о перечислении денег - убедиться, что именно знакомый или родственник направил данное сообщение.
ИСТОЧНИК KP.RU