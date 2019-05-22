Пуровские школьники победили в региональном этапе фестиваля ГТО

СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-22T09:29:35+03:00

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Сборная Пуровского района признана лучшей в региональном этапе летнего фестиваля ГТО, который прошел в Ноябрьске.

Конкуренцию пуровчанам составили команды из Губкинского, Муравленко, Ноябрьска и Тазовского районов. Участниками стали победители муниципального этапа фестиваля - это учащиеся средних общеобразовательных организаций от 11 до 15 лет.

Региональный этап фестиваля также пройдёт в Салехарде с 29 по 30 мая. В соревнованиях в окружной столице планируют участвовать команды из Лабытнанги, Приуральского, Шурышкарского и Ямальского районов.

Победители представят Ямал во всероссийском этапе, состоится он осенью в международном детском центре «Артек».

ИСТОЧНИК KP.RU