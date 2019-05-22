В Новом Уренгое незапланированную посадку совершил самолёт ЯК-42

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-22T09:07:12+03:00

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В Новом Уренгое выясняют причины авиационного инцидента, произошедшего 21 мая. Во вторник в 20 часов местного времени совершил экстренную посадку самолет ЯК-42 авиакомпания «КрасАвиа».

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, в 19 часов 10 минут местного времени от руководителя полетов ямальского аэропорта поступила информация о том, что при взлете самолета, который совершал рейс из Нового Уренгоя – в Уфу, не убрались шасси.На борту в это время находилось 111 человек, из них 7 членов экипажа и 104 пассажира, среди которых трое детей.

Командир воздушного судна принял решение выработать топливо в полете и произвести посадку в Новом Уренгое.

Борт встречали экстренные службы Фото: 89.mchs.gov.ru

Борт встречали оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, а также личный состав МЧС России, в распоряжении которого было десять единиц спецтехники для ликвидации последствий возможного происшествия.

В результате самолет совершил штатную посадку в аэропорту города. Обошлось без пострадавших. Данные о причинах происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU