2019-05-22T08:53:38+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе Сургут-Салехард пострадали дети

Водитель не справилась с управлением
Анна Полякова
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В ДТП на трассе Сургут-Салехард пострадали дети Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ ДТП на трассе Сургут-Салехард пострадали дети Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На 719 км автодороге Сургут-Салехард 21 мая случилось ДТП с пострадавшими. Около 13 часов 40 минут автомобиль Nissan столкнулся с металлическим ограждением моста. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель легковушки не выбрала безопасную скорость движения.

Женщина не учла дорожные условия, особенности и состояние своего транспортного средства. В результате не справилась с управлением. Из-за жестового столкновения травмы получили водитель и два несовершеннолетних пассажира.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмированы пять человек, в их числе два ребёнка. С начала 2019 года в 1936 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 203 травмированы, в их числе 27 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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