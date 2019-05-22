В ДТП на трассе Сургут-Салехард пострадали дети
На 719 км автодороге Сургут-Салехард 21 мая случилось ДТП с пострадавшими. Около 13 часов 40 минут автомобиль Nissan столкнулся с металлическим ограждением моста. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель легковушки не выбрала безопасную скорость движения.
Женщина не учла дорожные условия, особенности и состояние своего транспортного средства. В результате не справилась с управлением. Из-за жестового столкновения травмы получили водитель и два несовершеннолетних пассажира.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмированы пять человек, в их числе два ребёнка. С начала 2019 года в 1936 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 203 травмированы, в их числе 27 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU