СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-22T08:37:30+03:00

Между Салехардом и Лабытнанги начали курсировать вертолеты Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Перевозку пассажиров между городами Салехард и Лабытнанги 22 мая осуществляют вертолеты. Рейсы выполняются по накоплению. Борт вылетает при загрузке в 50%.

Установленный тариф для пассажиров – 1134 рубля. Билеты приобретаются в кассе на 1 этаже аэровокзала в г. Салехард, в г. Лабытнанги – на вертодроме.

Напомним, накануне, 21 мая, в районе переправы «Салехард – Лабытнанги» начался ледоход. По этой причине прекращено движение судов на воздушной подушке.

Они возобновят работу после прохода большого льда и будут работать до выхода на линию паромов, сообщил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

Информацию по расписанию вертолётов можно узнать по телефону аэропорта города Салехард: 8 (34922) 4-17-36, 74-208.

ИСТОЧНИК KP.RU