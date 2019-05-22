В ямальских школах звенят последние звонки

СЕГОДНЯ 08:08 2019-05-22T08:27:18+03:00

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На Ямале завершается школьная пора для более шести тысяч учащихся девятых классов и трех тысяч одиннадцатиклассников. Во всех школах, лицеях и гимназиях всю неделю проходят торжественные линейки, праздничные мероприятия и концерты.

В среду, 22 мая, последний звонок прозвенит для девятиклассников школ Салехарда, Пуровского, Шурышкарского районов. Губкинского, а также села Красноселькуп. 20 мая последние звонки прошли для школьников в сёлах Ратта и Толька Красноселькупского районов, а 25 мая – для учеников 11 классов школ Салехарда и Муравленко, а также для учащихся из Ямальского района.

С этим торжественным и значимым событием юных земляков поздравил губернатор региона. Дмитрий Артюхов пожелал ребятам успехов на экзаменах, в ответственном выборе профессии, во взрослой жизни.

- Главное – не бояться делать первые шаги, не бояться оступиться и, конечно, верить в себя! Ямал – это регион молодых. Надеемся на вас, рассчитываем на ваши таланты, энергию и целеустремлённость! - Говорится в поздравлении.

Уже 24 мая, сообщили в окружном департаменте образования, стартует основной период сдачи государственной итоговой аттестации.

ИСТОЧНИК KP.RU