2019-05-22T06:20:42+03:00
Происшествия

Мошенница, выдававшая себя за сотрудницу ПФР, выманила у пуровчанки 12 тысяч рублей

Полицейские устанавливают личность аферистки
Анна Полякова
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В Пуровском районе завели уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала местная жительница.

Ее облапошила аферистка, выдававшая себя за сотрудницу Пенсионного фонда РФ. 18 мая она позвонила доверчивой северянке и сообщила о том, что за прошлый год на накопительной части пенсионного счета у той накопились денежные средства.

Мошенница заверила, что, для того чтобы деньги поступили на счет, необходимо сообщить ей номер банковской карты, а также коды. Женщина даже не усомнилась в том, что общается с представителем фонда. Таркосалинка сообщила всю требуемую информацию, после чего с ее банковской карты произошло списание более 12 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают личность причастной к совершению данного противозаконного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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