Погода на Ямале 22 мая: почти повсеместно пройдет снег
В среду, 22 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +2 градуса, пасмурно, в первой половине дня – кратковременный снег, ветер западный 2 м/с.
В Ноябрьске +5 градусов, солнечно, утром пройдет снег, ветер северный 6 м/с.
В Новом Уренгое -3 градуса, пасмурно, утром - снег, ветер северный 9 м/с.
В Надыме - 1 градус, пасмурно, в середине дня – кратковременный снег, ветер северо-западный 4 м/с.
В Губкинском +2 градуса, пасмурно, в первой половине дня - снег, ветер северо-западный 6 м/с.
В Тарко-Сале -1 градус, пасмурно и снежно, ветер северо-западный 7 м/с.
В Муравленко +6 градусов, солнечно, без осадков, северо-западный ветер 6 м/с.
В Лабытнанги +3 градуса, пасмурно, вечером пройдет кратковременный дождь, ветер северо-восточный 4 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU