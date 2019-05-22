2019-05-22T05:16:17+03:00
Общество

Погода на Ямале 22 мая: почти повсеместно пройдет снег

Температура воздуха -3 ... +5 градусов
Анна Полякова
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В среду, 22 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +2 градуса, пасмурно, в первой половине дня – кратковременный снег, ветер западный 2 м/с.

В Ноябрьске +5 градусов, солнечно, утром пройдет снег, ветер северный 6 м/с.

В Новом Уренгое -3 градуса, пасмурно, утром - снег, ветер северный 9 м/с.

В Надыме - 1 градус, пасмурно, в середине дня – кратковременный снег, ветер северо-западный 4 м/с.

В Губкинском +2 градуса, пасмурно, в первой половине дня - снег, ветер северо-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале -1 градус, пасмурно и снежно, ветер северо-западный 7 м/с.

В Муравленко +6 градусов, солнечно, без осадков, северо-западный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги +3 градуса, пасмурно, вечером пройдет кратковременный дождь, ветер северо-восточный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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