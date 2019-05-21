Глава Ямала пообещал помочь обратившимся к нему на личном приеме

СЕГОДНЯ 15:45 2019-05-21T15:47:52+03:00

С вопросами и просьбами жители Ямала приходили лично и звонили по телефону

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 21 мая провёл очередной личный приём граждан. С вопросами и просьбами жители Ямала обращались лично и по телефону.

Так, например, с просьбой помочь в реабилитации ребёнка-инвалида к губернатору обратилась жительница Салехарда. Её дочка страдает тяжёлым врождённым недугом. Девочке нужна постоянная помощь и специальные восстановительные процедуры. Их практикует один из центров Челябинской области. Губернатор пообещал помочь в решении этого вопроса.

Также к Дмитрию Артюхову обратилась многодетная семья из Муравленко, в ней воспитываются семеро детей, пятеро из которых – приёмные. Один ребенок - инвалид. Родители попросили помочь в решении жилищного вопроса. В данный момент они арендуют четырёхкомнатную квартиру, на съём которой уходит очень много средств. По данной просьбе также принято положительное решение, пояснили в правительстве ЯНАО.

Еще одна жительница Муравленко рассказала о работе общественной организации «Счастливые дети», которая занимается защитой прав и интересов детей с ОВЗ, интеграцией их в общество. Активистка попросила помочь в приобретении оргтехники и мебели, необходимых для работы специалистов этой структуры. Глава региона ответил, что помощь поступит.

ИСТОЧНИК KP.RU