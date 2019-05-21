2019-05-21T15:34:25+03:00
Происшествия

За «закладки» синтетики в Муравленко судят криминальное трио

Наказанием может стать лишение свободы на срок до двадцати лет
Анна Полякова
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За «закладки» синтетики в Муравленко судят криминальное триоЗа «закладки» синтетики в Муравленко судят криминальное триоФото: Ольга Крыльцова
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В Муравленко перед судом предстанут трое ранее судимых молодых людей. Их обвиняют в незаконном производстве, сбыте наркотиков.

Ранее не судимые 23-летний житель Ноябрьска, 30-летний житель Муравленко и 26-летняя жительница поселка Пурпе распространяли «синтетику» через интернет и «тайники-закладки». Их задержали сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков отделения МВД России по г. Муравленко в декабре 2018 года.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские изъяли более 250 граммов наркотических средств синтетической группы, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. В отношении всех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде временного ограничения свободы.

В процессе расследования уголовное дело переквалифицировано по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, то есть совершенные в особо крупном размере. Наказанием может стать лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Муравленковский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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