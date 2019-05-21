Глава Ямала назначил директора департамента гражданской защиты

СЕГОДНЯ 14:57 2019-05-21T15:15:18+03:00

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Губернатор Дмитрий Артюхов ЯНАО назначил на пост директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности округа Сергея Юдина. К исполнению должностных обязанностей руководителя ведомства он приступил уже сегодня, 21 мая.

Ранее Сергей Юдин трудился в данном департаменте, в последнее время замещая должности первого заместителя директора и исполняющего обязанности директора департамента. На новую должность назначен из резерва управленческих кадров региона, сообщили в правительстве ЯНАО.

На Ямале Сергей Юдин трудится с 1991 года. У него два высших образования. В 1990 году окончил ТВВИКУ по специальности «командно-тактическая инженерных войск», в 2002-м – ТГУ по специальности «государственное и муниципальное управление».

ИСТОЧНИК KP.RU