2019-05-21T15:15:18+03:00
Общество

Глава Ямала назначил директора департамента гражданской защиты

Сергей Юдин назначен на новую должность из резерва управленческих кадров региона
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Ямала назначил директора департамента гражданской защиты Фото: yanao.ruГлава Ямала назначил директора департамента гражданской защиты Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Дмитрий Артюхов ЯНАО назначил на пост директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности округа Сергея Юдина. К исполнению должностных обязанностей руководителя ведомства он приступил уже сегодня, 21 мая.

Ранее Сергей Юдин трудился в данном департаменте, в последнее время замещая должности первого заместителя директора и исполняющего обязанности директора департамента. На новую должность назначен из резерва управленческих кадров региона, сообщили в правительстве ЯНАО.

На Ямале Сергей Юдин трудится с 1991 года. У него два высших образования. В 1990 году окончил ТВВИКУ по специальности «командно-тактическая инженерных войск», в 2002-м – ТГУ по специальности «государственное и муниципальное управление».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24