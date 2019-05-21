2019-05-21T16:01:57+03:00
Общество

В Салехарде на Оби пошел лед

Перевозку пассажиров на маршруте осуществляют вертолёты
Анна Полякова
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В районе переправы СалехардЛабытнанги 21 мая начался ледоход. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, суда на воздушных подушках остановили работу. Они возобновят транспортировку пассажиров после прохода большого льда. «Подушки» будут курсировать до выхода на линию паромов.

С 16:00 перевозку пассажиров на маршруте осуществляют вертолёты. Рейсы выполняются по накоплению. Вертолёт вылетает при загрузке в 50%.

Установленный тариф для пассажиров – 1134 рубля. Билеты приобретаются в кассе на 1 этаже аэровокзала в Салехарде, в Лабытнанги – на вертодроме.

Напомним, еще утром голова ледохода была замечена в районе села Катравож Приуральского района. К тому времени его динамика составляла около 38 километров в сутки. Расстояние до Салехарда в 11 утра 21 мая было около 40 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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