Безработный пуровчанин снял со спящей женщины золото

СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-21T14:30:06+03:00

Дверь в доме была не заперта

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Пуровские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже золотых украшений. О пропаже ювелирных украшений заявила местная жительница.

Как выяснилось, золото пропало, когда женщина спала у себя дома. В полиции она рассказала, что неизвестный воспользовался тем, что дверь была не заперта. Ущерб составил более 54 тысяч рублей.

Личность подозреваемого в хищении установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый безработный 26-летний местный житель. В отделе полиции он дал признательные показания, похищенные золотые изделия он сдал в ломбард, деньги потратил на личные нужды.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем», УМВД России по ЯНАО.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU