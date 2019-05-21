2019-05-21T14:00:06+03:00
Происшествия

В Ноябрьской ЦГБ экстренно эвакуировали персонал и посетителей

В мешке оказались личные вещи пациента
Анна Полякова
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В Ноябрьске из центральной городской больницы эвакуировали врачей и посетителей. Как сообщили в местной полиции, к экстренным мерам пришлось прибегнуть из-за найденного бесхозного пакета.

Действуя по инструкции в таком случае, руководство медучреждения обратилось в полицию. На место выехали все экстренные службы города. Людей вывели из здания поликлиники и разместили в соседних корпусах, рассказали очевидцы происходящего. Здание обследовали кинологи с собаками.

В результате выяснилось, что тревога ложная. В мешке, как пояснили в полиции, оказались личные вещи одного из пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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