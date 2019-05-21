2019-05-21T13:48:16+03:00
Происшествия

Салехардец, укусивший полицейского за ногу, получил год «строгача»

Свой поступок он позже объяснил рефлексом
Анна Полякова
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Салехардец, укусивший полицейского за ногу, получил год «строгача»Салехардец, укусивший полицейского за ногу, получил год «строгача»Фото: Ольга Крыльцова
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Житель Салехарда, укусивший полицейского за ногу, не смог обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. Приговор остался без изменения. В результате 23-летний мужчина проведет год в колонии строгого режима.

По данным следствия и суда, вечером 20 октября 2018 года сотрудникам Росгвардии, патрулировавшим район «Комбината», поступил сигнал о том, что в магазине «Звениговский» пьяный мужчина устроил погром.

Правоохранители нарушителя задержали и пытались препроводить его в служебный автомобиль, чтобы доставить в территориальный отдел полиции. Однако мужчина оказал активное сопротивление. Когда полицейский попытался силой надеть на него наручники, мужчина укусил стража порядка за ногу.

Свой поступок он позже объяснил, сообщив, что это у него получилось рефлекторно, когда сотрудник полиции применил к нему физическую силу. В ходе предварительного следствия мужчина раскаялся и полностью признал свою вину, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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