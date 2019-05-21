2019-05-21T13:23:26+03:00
Общество

В селе Ратта по просьбе жителей открыли пекарню

Деньги для этих целей нашли, внеся поправки в окружной бюджет
Анна Полякова
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В селе Ратта по просьбе жителей открыли пекарню Фото: vk.comВ селе Ратта по просьбе жителей открыли пекарню Фото: vk.com
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В селе Ратта Красноселькупского районе открыли пекарню. Теперь здесь ежедневно продают свежий хлеб.

«Компактный хлебобулочный цех приобрели по просьбе жителей - внесли поправки в окружной бюджет и нашли на него деньги», - рассказал губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов на своей страничке в социальной сети «В Контакте».

Это самое отдалённое село Красноселькупского района, здесь живут 286 человек. Продукты завозят авиарейсами, а летом - по воде. Местные жители любят печь сами, чтобы в доме всегда была хорошая выпечка. А теперь горячий хлеб продают и в местном магазине.

«Северяне запасливые, поэтому первую партию свежих буханок уже разобрали», - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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