В селе Ратта по просьбе жителей открыли пекарню
В селе Ратта Красноселькупского районе открыли пекарню. Теперь здесь ежедневно продают свежий хлеб.
«Компактный хлебобулочный цех приобрели по просьбе жителей - внесли поправки в окружной бюджет и нашли на него деньги», - рассказал губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов на своей страничке в социальной сети «В Контакте».
Это самое отдалённое село Красноселькупского района, здесь живут 286 человек. Продукты завозят авиарейсами, а летом - по воде. Местные жители любят печь сами, чтобы в доме всегда была хорошая выпечка. А теперь горячий хлеб продают и в местном магазине.
«Северяне запасливые, поэтому первую партию свежих буханок уже разобрали», - отметил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU