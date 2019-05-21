Ямалец, ударивший полицейского кулаком, вновь скрылся от правосудия

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-21T14:00:59+03:00

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Салехардец, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции, в очередной раз сбежал от правосудия. Расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, совершившего преступление в 2014 году и долгое время скрывавшегося от следственных органов, окончено.

Установлено, что в день происшествия в полицию обратилась местная жительница, которая заявила, что ей угрожает незнакомец. Полицейские задержали мужчину и доставили его в ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер» для медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Там мужчина распустил кулаки и ударил полицейского в лицо.

В отношении мужчины в 2014 году возбудили два уголовных дела. Получив за угрозу убийством условное наказание, мужчина скрылся от следствия.

В 2016 году его обнаружили на Дальнем Востоке, но оттуда он уехал в Омск, где его задержали только в 2019 году. Доставленный в город Салехард обвиняемый дал признательные показания и активно сотрудничал со следствием. Однако в мае 2019 года, когда уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд, он вновь скрылся от правосудия. Сейчас северянина вновь объявили в розыск, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU