2019-05-21T12:40:03+03:00
Общество

В Салехарде возросло число наркоманов

Замглавы администрации по соцполитики прокомментировала ситуацию
Анна Полякова
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В администрации Салехарда прошло заседание межведомственной антинаркотической комиссии, на котором рассмотрели ситуацию в ямальской столице.

За прошлый год в городе произошло увеличение двух показателей, таких как: удельный вес наркопреступлений с 5,6 % в 2017 году до 8,3 % в 2018 году и первичная заболеваемость наркоманией с 2,1 до 26,3%.

Как отметила замглавы администрации по социальной политике Ирина Максимова, увеличение данных показателей произошло по объективным причинам. Она подчеркнула, что на рост этих показателей повлияло усиление деятельности по выявлению деяний в сфере незаконного оборота наркотиков.

Кроме того, в Салехарде увеличилось число наркоманов, которые попали в поле зрения психоневрологического диспансера впервые.

К настоящему времени уже разработан комплекс действий, направленный на защиту жителей окружной столицы от наркотиков, в их числе информационные, познавательные и спортивные мероприятия, сообщает администрация ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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