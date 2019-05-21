2019-05-21T12:10:51+03:00
Происшествия

Таркосалинца, ударившего полицейского, отправили в колонию строгого режима

Суд назначил ему 6 месяцев лишения свободы
Анна Полякова
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Таркосалинца, ударившего полицейского, отправили в колонию строгого режимаТаркосалинца, ударившего полицейского, отправили в колонию строгого режимаФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Тарко-Сале, распустившего кулаки, приговорили к реальному сроку наказания. За применение насилия в отношении полицейского суд назначил ему 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, сам инцидент произошел в марте 2019 года. Ночью во время рейдового мероприятия «Нетрезвый водитель» полицейские в одном из микрорайонов города выявили автомобиль под управлением водителя с явными признаками опьянения.

На требование полицейских предъявить документы водитель ответил отказом. Далее из автомобиля вышел 36-летний пассажир, который бросал нецензурные реплики в адрес правоохранителей. Потом схватил одного из полицейских за мундир и ударил кулаком в лицо.

Уголовное дело расследовалось по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья».

В результате ранее судимого 36-летнего таркосалинца признали виновным виновным в совершении данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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