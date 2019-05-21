Глава Ямала поздравил земляков с Днем полярника

СЕГОДНЯ 11:48 2019-05-21T11:52:58+03:00

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Днем полярника, который отмечается 21 мая. Глава округа отметил, что российские полярники всегда были гордостью Отечества.

- Безусловно, свой весомый вклад в освоение российского Севера внесли легендарные полярники, научные исследования и судьбоносные открытия которых во многом определили приоритеты развития нашего государства в Арктике. И сегодня глубокая преданность и любовь к Родине, победный настрой, мужество являются стержнем вашей профессии, говорится в поздравлении.

Также Дмитрий Артюхов направил поздравительные телеграммы по случаю Дня полярника президенту Русского географического общества Сергею Шойгу и президенту МОО «Ассоциация полярников» Артуру Чилингарову.

Для ямальцев этот день – важен и значим. Первопроходцы Арктики сыграли колоссальную роль в изучении и освоении полярных широт, укреплении позиций России в циркумполярном мире. Регион традиционно оказывает разностороннюю поддержку полярным исследователям, учёным, путешественникам.

В 2011 году для развития научного и гуманитарного сотрудничества в округе создан Научный центр изучения Арктики. Ямальские учёные проводят широкий спектр исследований: от сбора исторических доказательств освоения человеком Крайнего Севера и Арктики до мониторинга экологической ситуации и последствий изменения климата.

В 2012 году Ямал в числе первых российских регионов присоединился к «генеральной уборке» в Арктике. За пять лет на острове Белый очищено 52 га земли, собрано около 1 200 тонн мусора. В 2017 году экологические мероприятия переместились на остров Вилькицкого. Следующая экологическая экспедиция на арктический остров состоится в середине июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU