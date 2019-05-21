2019-05-21T11:36:48+03:00
Происшествия

Ноябрянка, рассчитывая на получение кредита, отдала мошенникам 25 тысяч рублей

Жертву обмана предприимчивая парочка нашла на сайте
Анна Полякова
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Ноябрянка, рассчитывая на получение кредита, отдала мошенникам 25 тысяч рублейНоябрянка, рассчитывая на получение кредита, отдала мошенникам 25 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске зарегистрирован факт мошенничества. Доверчивая горожанка отдала 25 тысяч рублей, не подозревая, что общается с аферистами.

Жертву обмана предприимчивая парочка нашла на сайте, где женщина сама оставила заявку для получения кредита. Мужчина и женщина, позвонившие ей, представились сотрудниками банка и сообщили, что кредит предварительно одобрен и для его получения необходимо оплатить комиссию за доставку документов, денежных средств и страховку.

Так ноябрянка поделилась деньгами с мошенниками. После этого лжесотрудники банка перестали выходить на связь. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Наказанием за преступление может стать 5 лет лишения свободы сроком, УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает, что при заключении виртуальных сделок следует проявлять бдительность во избежание утраты своих денежных накоплений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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