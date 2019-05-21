2019-05-21T10:52:06+03:00
Общество

Ледоход на Оби в 40 километрах от Салехарда

Его динамика составляет около 38 км
Анна Полякова
Поделиться:
Ледоход на Оби в 40 километрах от СалехардаЛедоход на Оби в 40 километрах от СалехардаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Голова ледохода по реке Обь находится в районе села Катравож Приуральского района. Как сообщили в Главном Управлении МЧС России по ЯНАО, его динамика составляет около 38 километров в сутки. Расстояние до Салехарда около 40 км. Так что в столице Ямала лед на главной реке региона вскроется уже в ближайшие сутки.

Голова ледохода по реке Надым находится на расстоянии около 107 км до города. Динамика за сутки 80 км. Паводковая обстановка здесь в целом складывается в соответствии с прогнозом Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Река Лонг-Юган очистилась от льда. На реках Пур и Таз по-прежнему - ледостав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ноябрьской ЦГБ экстренно эвакуировали персонал и посетителей
Салехардец, укусивший полицейского за ногу, получил год «строгача»
В селе Ратта по просьбе жителей открыли пекарню
Ямалец, ударивший полицейского кулаком, вновь скрылся от правосудия
В Салехарде возросло число наркоманов
Таркосалинца, ударившего полицейского, отправили в колонию строгого режима
Глава Ямала поздравил земляков с Днем полярника
Ноябрянка, рассчитывая на получение кредита, отдала мошенникам 25 тысяч рублей
Тюмень Республикой прирастать будет
В Яр-Сале приступили к выбору темы Ледового городка
Салехардских детей учат действовать в экстремальных ситуациях
Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Европейский квартал» в Тобольске с использованием счетов эскроу
Мнимый сотрудник банка лишил новоуренгойку 110 тысяч рублей
На Ямале оценили удовлетворенность населения предоставлением госуслуг
Жителя Тазовского района судят за развращение девочек
На время ледохода закрыли наплавной мост через реку Пур
В Лабытнанги иномарка вылетела в кювет и перевернулась
В Салехарде молодой ревнивец заставил знакомого поджечь машину подруги
Погода на Ямале 21 мая: температура воздуха поднимется до +5 градусов
Этим летом в Салехарде отремонтируют восемь дорог
«Спасибо от Сбербанка» значительно упрощает правила программы лояльности
В Тольке появится новая лыжная база
Грубиянку из Ноябрьска наказали работами за оскорбление полицейского
В реке Надым вода за сутки поднялась на шесть сантиметров
В Салехарде стартовал сезон капремонта многоквартирников
В Ямальском районе в трех метрах от школы продавали сигареты
В Ноябрьске 21 мая на время прервется трансляции цифрового телесигнала
У ноябрянки таможенники изъяли лекарство