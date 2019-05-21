СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-21T10:52:06+03:00

Ледоход на Оби в 40 километрах от Салехарда Фото: Ольга Крыльцова

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Голова ледохода по реке Обь находится в районе села Катравож Приуральского района. Как сообщили в Главном Управлении МЧС России по ЯНАО, его динамика составляет около 38 километров в сутки. Расстояние до Салехарда около 40 км. Так что в столице Ямала лед на главной реке региона вскроется уже в ближайшие сутки.

Голова ледохода по реке Надым находится на расстоянии около 107 км до города. Динамика за сутки 80 км. Паводковая обстановка здесь в целом складывается в соответствии с прогнозом Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Река Лонг-Юган очистилась от льда. На реках Пур и Таз по-прежнему - ледостав.

ИСТОЧНИК KP.RU