2019-05-21T10:41:56+03:00
Экономика

Тюмень Республикой прирастать будет

Поделиться:
Тюмень Республикой прирастать будетТюмень Республикой прирастать будет
Изменить размер текста:

В Тюмени стартовало строительство микрорайона «Республика», рассчитанного на 10 500 жителей. Всего 14 домов разной этажности – от 10 до 2 этажей – разместятся на территории в 35 га в границах улиц Республики – Воровского – 50 лет ВЛКСМПермякова.

Микрорайон будет построен в скандинавском стиле, при этом дома будут дополнять яркие акценты. Центром притяжения жителей станет центральная зеленая аллея, где разместят интерактивные зоны и зоны отдыха. Микрорайон станет одним из самых зеленых в нашем городе: здесь высадят около 1 000 деревьев и 9 000 кустарников. Его украсят 2 аллеи, одна из которых состоит из взрослых деревьев, в другой же будут размещены зоны для активного и пассивного отдыха.

«Республика» будет разделена на три квартала: «Статусный» – для тех, кто привык быть первым, ценит личное время и комфорт, «Свободный» – для свободных и амбициозных жителей, готовых к открытиям, и «Стильный» – уютный квартал для людей, предпочитающих тишину и спокойствие. На территории микрорайона реализована концепция – двор без машин.

В «Республике» для жителей обустроят хоккейный корт, футбольные и спортивные площадки, велосипедные дорожки. Но главное, что ждать появления школы или больницы не придется. Новый микрорайон возводится в районе с готовой инфраструктурой. Торговые центры, детские сады, поликлиника, парки – все самое необходимое для комфортной жизни находится рядом. Кроме того, в самом микрорайоне предусмотрены нежилые помещения для кафе, ресторанов, пунктов обслуживания, выделены места под строительство детского сада и школы, возведением которых будет заниматься администрация города.

Застройщик – ГК «Дом», специализирующийся на строительстве жилой, коммерческой и офисной недвижимости. За 19 лет работы компания зарекомендовала себя одним из лидеров строительной отрасли в Тюмени и области. Все 93 жилых дома построены и сданы в срок.

За первую неделю продаж только в первом доме забронировано 30 квартир. Но самое главное, что сегодня квартиру в «Республике» можно приобрести с выгодой 180 000 рублей – за 1 740 000 рублей. Предложение распространяется на просторные студии площадью 27,2 кв. м, 24,4 кв. м и 27,6 кв. м, расположенные со 2 по 10 этаж в ГП-3. Стоит поторопиться – в акции принимают участие только 25 квартир.

Застройщик ООО «ТСЗ» (ул. Новгородская, д. 10, ИНН 7202215668. Организация, входящая в Группу компаний «Дом»). Договоры участия в долевом строительстве проходят государственную регистрацию в Росреестре в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, а также на сайте застройщика 72dom.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ноябрьской ЦГБ экстренно эвакуировали персонал и посетителей
Салехардец, укусивший полицейского за ногу, получил год «строгача»
В селе Ратта по просьбе жителей открыли пекарню
Ямалец, ударивший полицейского кулаком, вновь скрылся от правосудия
В Салехарде возросло число наркоманов
Таркосалинца, ударившего полицейского, отправили в колонию строгого режима
Глава Ямала поздравил земляков с Днем полярника
Ноябрянка, рассчитывая на получение кредита, отдала мошенникам 25 тысяч рублей
Ледоход на Оби в 40 километрах от Салехарда
В Яр-Сале приступили к выбору темы Ледового городка
Салехардских детей учат действовать в экстремальных ситуациях
Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Европейский квартал» в Тобольске с использованием счетов эскроу
Мнимый сотрудник банка лишил новоуренгойку 110 тысяч рублей
На Ямале оценили удовлетворенность населения предоставлением госуслуг
Жителя Тазовского района судят за развращение девочек
На время ледохода закрыли наплавной мост через реку Пур
В Лабытнанги иномарка вылетела в кювет и перевернулась
В Салехарде молодой ревнивец заставил знакомого поджечь машину подруги
Погода на Ямале 21 мая: температура воздуха поднимется до +5 градусов
Этим летом в Салехарде отремонтируют восемь дорог
«Спасибо от Сбербанка» значительно упрощает правила программы лояльности
В Тольке появится новая лыжная база
Грубиянку из Ноябрьска наказали работами за оскорбление полицейского
В реке Надым вода за сутки поднялась на шесть сантиметров
В Салехарде стартовал сезон капремонта многоквартирников
В Ямальском районе в трех метрах от школы продавали сигареты
В Ноябрьске 21 мая на время прервется трансляции цифрового телесигнала
У ноябрянки таможенники изъяли лекарство