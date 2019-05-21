Тюмень Республикой прирастать будет

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-21T10:41:56+03:00

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В Тюмени стартовало строительство микрорайона «Республика», рассчитанного на 10 500 жителей. Всего 14 домов разной этажности – от 10 до 2 этажей – разместятся на территории в 35 га в границах улиц Республики – Воровского – 50 лет ВЛКСМ – Пермякова.

Микрорайон будет построен в скандинавском стиле, при этом дома будут дополнять яркие акценты. Центром притяжения жителей станет центральная зеленая аллея, где разместят интерактивные зоны и зоны отдыха. Микрорайон станет одним из самых зеленых в нашем городе: здесь высадят около 1 000 деревьев и 9 000 кустарников. Его украсят 2 аллеи, одна из которых состоит из взрослых деревьев, в другой же будут размещены зоны для активного и пассивного отдыха.

«Республика» будет разделена на три квартала: «Статусный» – для тех, кто привык быть первым, ценит личное время и комфорт, «Свободный» – для свободных и амбициозных жителей, готовых к открытиям, и «Стильный» – уютный квартал для людей, предпочитающих тишину и спокойствие. На территории микрорайона реализована концепция – двор без машин.

В «Республике» для жителей обустроят хоккейный корт, футбольные и спортивные площадки, велосипедные дорожки. Но главное, что ждать появления школы или больницы не придется. Новый микрорайон возводится в районе с готовой инфраструктурой. Торговые центры, детские сады, поликлиника, парки – все самое необходимое для комфортной жизни находится рядом. Кроме того, в самом микрорайоне предусмотрены нежилые помещения для кафе, ресторанов, пунктов обслуживания, выделены места под строительство детского сада и школы, возведением которых будет заниматься администрация города.

Застройщик – ГК «Дом», специализирующийся на строительстве жилой, коммерческой и офисной недвижимости. За 19 лет работы компания зарекомендовала себя одним из лидеров строительной отрасли в Тюмени и области. Все 93 жилых дома построены и сданы в срок.

За первую неделю продаж только в первом доме забронировано 30 квартир. Но самое главное, что сегодня квартиру в «Республике» можно приобрести с выгодой 180 000 рублей – за 1 740 000 рублей. Предложение распространяется на просторные студии площадью 27,2 кв. м, 24,4 кв. м и 27,6 кв. м, расположенные со 2 по 10 этаж в ГП-3. Стоит поторопиться – в акции принимают участие только 25 квартир.

Застройщик ООО «ТСЗ» (ул. Новгородская, д. 10, ИНН 7202215668. Организация, входящая в Группу компаний «Дом»). Договоры участия в долевом строительстве проходят государственную регистрацию в Росреестре в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, а также на сайте застройщика 72dom.com.

ИСТОЧНИК KP.RU