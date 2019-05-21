2019-05-21T09:58:53+03:00
Общество

В Яр-Сале приступили к выбору темы Ледового городка

Местные жители решат, какие фигуры станут крашением села
Анна Полякова
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Жители Яр-Сале начали выбирать тему будущего Ледового городка Фото: mo-yamal.ruЖители Яр-Сале начали выбирать тему будущего Ледового городка Фото: mo-yamal.ru
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Жители Яр-Сале начали выбирать тему будущего Ледового городка. Об этом решено позаботиться заранее. На платформе «Решай!» портала «Живем на Севере» стартовало новое голосование.

Пользователям информационного ресурса предлагают делиться своими идеями о том, какой должна быть тематика ледовых фигур, которые станут украшением Яр-Сале этой зимой.

Как сообщили в администрации МО Ямальский район, на голосование представлены десять идей из восемнадцать, набравшие наибольшее количество «лайков».

Любой может оставить свой голос за понравившуюся тему. Голосование продлится до 21 июля 2019 года. В мэрии обратились к местным жителем с призывом вместе выбрать облик Ледового городка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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